METEO – PEGGIORAMENTO in arrivo sull’ITALIA nelle PROSSIME ORE con ROVESCI in ESPANSIONE, ecco dove

Tempo in prevalenza stabile oggi

La prima parte della giornata odierna, fatta eccezione per le primissime ore della notte, è risultata in prevalenza stabile sulla nostra Penisola, con le precipitazioni relegate solamente su alcune aree dell’alto settore tirrenico e, in maniera comunque localizzata o al più sparsa, in alcune zone delle Isole Maggiori. Rimane comunque attivo un vortice depressionario che nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale, porterà comunque un nuovo e ulteriore peggioramento sullo stivale.

Clima molto mite al centro-sud, più freddo al nord

Climaticamente, nella giornata odierna si presenta un quadro nettamente diviso a metà sull’Italia: da una parte al nord troviamo l’afflusso di correnti settentrionali, con temperature che quindi misurano valori anche piuttosto bassi rispetto al periodo. Dall’altro, nonché al centro-sud, troviamo un forte richiamo di scirocco dovuto alla presenza di un vortice depressionario presente poco distante dalla Sardegna, con conseguenti temperature elevate in molti settori della Penisola, con qualche record che si è infranto nel Lazio.

Perturbazione in spostamento verso sudest

Il minimo depressionario innescato dall’isolamento di una goccia fredda all’interno del bacino del Mediterraneo si sposterà verso sud/sudest nelle prossime ore, andando a posizionarsi poco al largo delle coste sudoccidentali della Sardegna. Tale movimento andrà a provocare un nuovo e ulteriore peggioramento che riguarderà alcuni settori dello stivale, stando a quanto prospettano anche i principali centri di calcolo. Andiamo a vedere su quali zone del Paese sono attese le piogge.

