METEO – La furia dei VENTI imperverserà sull’ITALIA con raffiche BURRASCOSE anche oltre i 100km/h, i dettagli

Fronte freddo in azione sull’Italia

Dopo una settimana di caldo anomalo in cui le temperature hanno diffusamente raggiunto i +20°C in Italia fino a sfiorare i +24°C sulla Sardegna orientale, l’Anticiclone sta ora arretrando grazie all’ingresso del fronte freddo di una perturbazione polare, che nelle prossime ore causerà un abbassamento generale della quota neve. Nel corso della mattina forti sono stati gli acquazzoni anche accompagnati da grandinate soprattutto in Romagna, che depositandosi al suolo hanno regalato uno scenario decisamente invernale.

L’ondata di maltempo sarà accompagnata da forti venti

L’ondata di maltempo in questione, che ha già causato e sta continuando a causare in queste ore sulle regioni centrali acquazzoni e grandinate, sarà accompagnata (e già lo è) da forti venti provenienti prevalentemente dai quadranti settentrionali. In alcune aree costiere tirreniche essi raggiungono anche raffiche di circa 70 o 80km/h e sono destinati ad intensificare ulteriormente nelle prossime ore. L’ingresso di venti intensi accompagnano anche il fronte freddo con un inevitabile calo delle temperature.

Oggi venti prossimi ai 100km/h sulle regioni centrali

Già a partire da questa mattina, come scritto anche in precedenza, i venti sferzano sulla Toscana fino a 70-80km/h soprattutto nelle aree costiere. Nel corso del pomeriggio in queste zone i venti subiranno un ulteriore intensificazione portandosi vicino ai 100km/h, mentre sul resto delle regioni centrali i venti arriveranno a toccare velocità intorno ai 70-80km/h e solo localmente oltre.