Meteo – La neve fa ritorno in Italia dalle Alpi all’Appennino meridionale. I dettagli

Situazione sinottica attuale

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Alle porte di una nuova perturbazione che tra oggi e domani porterà precipitazioni specie sulle regioni del centro-sud. Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di nuvolosità compatta sulle regioni settentrionali e su quelle del centro. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi Lunedì 28 Novembre: AL NORD: Al mattino cieli coperti, con deboli nevicate sull’arco Alpino; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con isolati piovaschi sulla Liguria. In serata ancora cieli per lo più molto nuvolosi. Neve sulle Alpi dai 600-1000 metri. AL CENTRO: Tempo asciutto al mattino con molte nubi in transito. Al pomeriggio ancora cieli per lo più coperti; deboli piogge sulle coste tra Lazio e Toscana. In serata non sono previsti cambiamenti di rilievo; possibili fenomeni nella notte sulle coste Adriatiche. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino cieli per lo più soleggiati sulle regioni peninsulari; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio atteso un aumento della nuvolosità su tutti i settori. In serata piogge sparse attese sulla Sardegna; fenomeni in estensione alla Sicilia nella notte, con possibili nubifragi.

Laguna barica sul bacino Mediterraneo per gli ultimi giorni di Novembre

Tendenza meteo – Dalla giornata odierna è previsto un graduale peggioramento delle condizioni meteo: i modelli confermano un nuovo affondo d’aria polare che coinvolgerà dapprima (marginalmente) le regioni di nord-ovest, per poi spostarsi verso le isole maggiori. Sul resto della penisola tempo asciutto, ma con temperature che si manterranno in media con il periodo o appena al di sotto di essa. Stiamo dunque per entrare nel periodo più freddo dell’anno, vediamo quindi dove tornerà la neve in questo frangente.

CONTINUA A LEGGERE​

Torna la neve in Italia

Le nevicate torneranno quest’oggi sull’arco Alpino dai 1000-1200 metri nel corso delle ore pomeridiane. I fenomeni si estenderanno anche alle ore serali con fiocchi dai 900-1000 metri. Domani neve dai 6-700 metri su Trentino Alto Adige, Friuli, Piemonte e anche sull’Appennino settentrionale dagli 800-1000 metri. Neve anche sull’Appennino centrale dai 1200 metri dal pomeriggio. Tra serata e nottata avremo precipitazioni dai 1100 metri su Abruzzo, Lazio, Molise e Campania; nella notte i fenomeni si estenderanno anche alla Basilicata e alla Calabria dai 1300 metri.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.