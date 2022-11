Meteo – La perturbazione in allontanamento lascia qualche strascico in Italia: la Protezione Civile diffonde ancora l’allerta, ecco dove

Generale stabilità in serata e tempo asciutto

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono generalmente stabili e asciutte fin da questo pomeriggio. Un miglioramento è quindi in atto grazie all’allontanamento della perturbazione che negli scorsi giorni ha flagellato il nostro Paese causando purtroppo morti e dispersi a Ischia, che ha favorito a sua volta un aumento di pressione sul Mediterraneo centrale. Le temperature si attestano sugli stessi valori della serata di ieri o lievemente più bassi specie al sud.

Domani qualche nota di maltempo in serata

L’avanzamento di una perturbazione nella giornata di domani lunedì 28 novembre porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola che in ogni caso, entro fine serata, rimarranno in prevalenza stabili sull’Italia. Qualche iniziale rovescio potrebbe infatti interessare solo la Liguria, la Sardegna, il Lazio e anche la Sicilia, in maniera tuttavia isolata o sparsa e di intensità debole-moderata. Ma l’allerta della Protezione Civile è riferita al rischio idraulico su alcuni settori della Basilicata jonica, dovuta essenzialmente al fatto che la perturbazione che ha abbandonato lo stivale è stata responsabile dell’ingrossamento di alcuni corsi d’acqua che costituiscono probabilmente il reale motivo dell’emanazione dell’allerta in questione.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: nella seconda parte della giornata, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna in estensione a Sicilia occidentale e Toscana meridionale e Lazio settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione le minime al Sud. Venti: localmente forti nord-orientali sulle zone ioniche, in ulteriore attenuazione. Mari: da agitati a molto mossi lo Ionio e lo Stretto di Sicilia, in attenuazione.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 28 novembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

