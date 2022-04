METEO – La PRIMAVERA inciampa ancora con nuova IRRUZIONE di MALTEMPO in arrivo in ITALIA, ecco quando

La già menzionata perturbazione afro-mediterranea avanzerà ulteriormente verso est nella giornata di domani venerdì 15 aprile, quando peraltro attirerà a sé un nucleo di correnti fredde di matrice artica sull’ Europa centro-orientale. Ciò favorirà un duplice peggioramento sull’ Italia grazie alla formazione di due distinti fronti instabili che colpiranno, con diverse modalità, diverse aree del Paese ( scopri quali ). Tale peggioramento coinvolgerà alcuni settori della nostra Penisola, in maniera più o meno sparsa, fino alla giornata di Pasqua, quando la tendenza segnerà già un graduale miglioramento con maltempo circoscritto alle sole Isole Maggiori e reggino.

Tolte isolate eccezioni di maltempo che riguardano la Sardegna da questo pomeriggio, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano generalmente stabili e asciutte, a cui si associano temperature in ulteriore e graduale aumento su valori che iniziano ad andare anche oltre la media del periodo. Questo a causa della presenza di un campo di Alta pressione di matrice africana, disturbato tuttavia a ovest da una perturbazione afro-mediterranea che si centra sull’ Algeria , ma che progredisce verso est avvicinandosi allo stivale.

Forte maltempo soprattutto al sud?

Stando alle proiezioni attuali del centro di calcolo americano GFS una saccatura di origine atlantica affonderà a partire da giovedì 21 aprile sul Mediterraneo centrale con direttrice nordovest-sudest. Tale saccatura andrebbe ad alimentare una perturbazione che contemporaneamente risalirebbe di latitudine dai settori nordafricani, in un’evoluzione che in genere è tipica di quelle autunnali. Ciò scaturirebbe forte maltempo soprattutto sulle regioni meridionali. Tuttavia, la distanza temporale risulta ancora considerevole per entrare approfonditamente nel dettaglio. Vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.