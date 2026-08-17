Meteo – La settimana esordisce con maltempo e grandine, migliora nelle prossime ore: i dettagli

Peggioramento in atto su parte del Paese

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano quest’oggi in ulteriore peggioramento rispetto a quanto osservato già ieri, con piogge, temporali e locali nubifragi e grandinate che investono principalmente le regioni centro-settentrionali. Il sud rimane ancora ai margini dell’instabilità, con temperature che, peraltro, subiscono un calo nelle aree coinvolte dall’instabilità, rimanendo comunque elevate altrove.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale disponibile nella giornata di ieri aveva già indotto la Protezione Civile ad emettere un’allerta valida per alcuni settori per oggi, a causa proprio del maltempo e dei temporali previsti arrivare soprattutto al centro-nord. L’instabilità non si è fatta attendere e, nonostante il calo termico laddove colpisce, le temperature continuano a rimanere oltre la media di riferimento o al più in linea con la stessa.

Temporali e possibili nubifragi e grandinate possibili fino alla prima parte di serata in Italia

Piogge, temporali e possibili nubifragi e grandinate potranno interessare ancora alcune zone del Paese per la prima parte di serata, coinvolgendo principalmente Lazio e Campania, con interessamento anche delle zone costiere stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Le condizioni meteo, a seguire, progrediranno verso un generale miglioramento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Seconda parte di serata di stabilità e bel tempo

La seconda parte della serata odierna sarà invece contrassegnata da maggiore stabilità e bel tempo, con miglioramento in arrivo sull’intero territorio nazionale con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali. I cieli, pertanto, risulteranno pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con temperature che, in questo contesto, confermeranno mediamente un lieve calo rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con clima che si manterrà in ogni caso pienamente estivo.

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