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Meteo domani 17 agosto: passaggio instabile porta temporale e un calo delle temperature, ecco dove

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 17 agosto 2026: saccatura che si muove verso i Balcani con aria più fresca che raggiunge il Mediterraneo portando acquazzoni e temporali

Meteo domani 17 agosto: passaggio instabile porta temporale e un calo delle temperature, ecco dove
Previsioni meteo in Italia per domani 17 agosto 2026

Situazione sinottica europea

Robusto campo di alta pressione con valori massimi al suolo che dall’Atlantico si espande verso l’Europa occidentale. Una circolazione depressionaria con valori minimi intorno a 1000 hPa si muove invece sulla Scandinavia, con aria più fresca che raggiunge l’Europa orientale, i Balcani e in parte anche il Mediterraneo centrale. Calo termico e temporali in arrivo sull’Italia.

Previsioni meteo per domani, 17 agosto

Al Nord: Nubi sparse e schiarite al mattino su tutti i settori con precipitazioni sparse su Nord-Est e Liguria, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in ulteriore aumento con temporali anche intensi sui settori orientali, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento salvo fenomeni anche possibili sui settori adriatici. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 agosto

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite, locali fenomeni sulla Toscana. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali soprattutto sulle zone interne. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle regioni del versante Adriatico con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 agosto

Al Sud e sulle Isole: Tempo asciutto al mattino su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio locali rovesci o temporali attesi sulle zone interne Peninsulari, poche variazioni altrove. In serata e nottata ancora fenomeni su Molise e Puglia settentrionale, anche a carattere di temporale, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli . Mari poco mossi o localmente mossi.

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Francesco Cibelli

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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