METEO – Lieve ARRETRAMENTO dell’ALTA PRESSIONE nel WEEKEND con qualche rovescio: ecco dove

Tempo torna stabile sull’Italia

A seguito di una nottata in cui maltempo residuo ha interessato le aree più meridionali dello stivale, le condizioni meteo sono andate migliorando sull’intero territorio nazionale, con assenza di fenomeni. Tuttavia, nonostante questa mancanza di piogge, insistono in alcuni settori della nostra Penisola annuvolamenti più o meno consistenti localmente, che riguardano soprattutto il versante tirrenico. Le temperature appaiono in aumento, specie sui settori nordoccidentali dove si è attivata ventilazione favonica.

Stabile anche per domani, fatto salvo per qualche rovescio

Il miglioramento che sta attualmente interessando la nostra Penisola è causato essenzialmente dalla risalita di un campo di Alta pressione piuttosto vasto di natura azzorriana su gran parte del Mediterraneo centro-occidentale. Tale struttura anticiclonica tuttavia non mostrerà la stessa robustezza di quella che ha interessato lo stivale settimana scorsa: correnti umide infatti faranno ingresso sul Mediterraneo occidentale, portando qualche eccezione di maltempo anche in Italia per domani venerdì 18 febbraio (scopri dove).

Weekend, passaggio di correnti perturbate innescheranno fenomeni circoscritti

I principali centri di calcolo vanno ormai confermando il passaggio di una blanda saccatura di natura atlantica sulla nostra Penisola nel corso del prossimo weekend. Le correnti perturbate approfitteranno di una fase di debolezza da parte dell’Anticiclone, per transitare all’interno del Mediterraneo centrale e innescare qualche pioggia che rimarrà comunque circoscritta a determinati settori del nostro Paese, scopriamo quali nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.