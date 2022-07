METEO – Lieve CALO TERMICO nel WEEKEND al Centro-Nord con l’arrivo anche di qualche PIOGGIA su alcune regioni

Aria calda africana verso l’Italia

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella prima parte di settimana, come vi abbiamo già detto in diversi articoli, una intensa ondata di caldo ha interessato l’Europa occidentale, battendo anche alcuni record, con temperature che in Inghilterra, per la prima volta nella storia da quando si effettuano rilevazioni, hanno superato i 40°C. Con l’espansione verso est del campo di alta pressione sub-tropicale, ora l’aria calda si dirige maggiormente verso il Mediterraneo centrale, portando un graduale aumento delle temperature anche in Italia.

Verso temperature sopra i 40°C anche in Italia

Come abbiamo appena visto, la risalita di aria calda africana sta interessando sempre più la Penisola Italiana, con temperature in graduale aumento specie al Centro-Nord. Nella giornata di domani sono infatti previste massime intorno ai 40°C sial al Nord che nelle zone interne del Centro, con punte di 41°C-42°C in Pianura Padana tra Lombardia ed Emilia Romagna e nelle vallate tra Lazio e Umbria. Caldo intenso anche al Sud e sulle Isole, ma con massime leggermente più contenute che si attesteranno sui 36°C-38°C. Nei prossimi due paragrafi vedremo invece l’evoluzione meteo per il weekend.

Weekend con caldo in aumento al Sud

Nel corso del prossimo weekend il flusso perturbato tenderà ad abbassarsi leggermente di latitudine, interessando anche l’Europa centrale, mentre sull’Europa meridionale l’alta pressione sub tropicale risulterà ben salda. Risalita di aria calda africana che andrà ad interessare soprattutto l’Italia meridionale. Al Sud avremo cosi un fine settimana soleggiato e con caldo intenso. Le temperature si porteranno sui 40°C nelle zone interne, con punte anche anche di 41°C-42°C tra Puglia e Basilicata. Vediamo di seguito cosa ci attende invece al Centro-Nord nel corso del weekend.

Weekend con lieve calo termico al Centro-Nord e qualche pioggia su alcune regioni

Come abbiamo appena visto, il flusso perturbato nel corso del fine settimana tenderà ad abbassarsi leggermente di latitudine, spingendo più a sud l’avvezione di aria calda, portando quindi un lieve calo delle temperature sulle regioni centro-settentrionali. Il caldo sarà comunque molto intenso sia in Pianura Padana che nelle zone interne del Centro, con le massime che scenderanno dai 41°C-42°C ai 38°C-39°C. Nella giornata di sabato avremo inoltre un lieve calo dei valori di geopotenziale specie al Nord, accentuando cosi l’instabilità pomeridiana. Dalla tarda mattina e nelle ore pomeridiane acquazzoni e temporali si andranno a sviluppare lungo l’arco alpino, sconfinando poi verso la Pianura Padana entro le ore serali portando piogge sparse.

