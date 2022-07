METEO ITALIA: prossimi giorni bollenti con temperature verso i +40 gradi e notti tropicali, quando finirà?

Temperature in aumento, oggi possibili picchi di +40 gradi

Notte tropicale quella appena trascorsa per buona parte della Penisola con le temperature minime che non sono scese sotto i +20 gradi, ma in alcuni casi neanche sotto i +25 gradi. Condizioni meteo che non vedranno particolari variazioni per la giornata di oggi in Italia con tanto sole e caldo sempre intenso. Le massime potranno portarsi localmente fino a +40 gradi su Pianura Padana e zone interne tra Umbria e Lazio. Anche la giornata di domani potrebbe vedere valori di temperatura molto elevati con punte anche di +41 gradi.

Meteo weekend: caldo africano su tutta l’Italia con temperature sopra media

Come anticipato nei giorni scorsi, afflusso di aria calda africana sempre più importante anche per l’Italia. Avremo così condizioni meteo stabili ma anche temperature in aumento con massime diffusamente oltre i +35 gradi e con picchi anche di +40/41 specie su Pianura Padana e zone interne del Centro. Nel weekend invece i picchi più elevati li ritroveremo al Sud con punte anche di +40 gradi su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Condizioni meteo stabili in Italia nel weekend ad eccezione di qualche temporale pomeridiano specie sull’arco alpino.

Clima caldo e secco probabilmente fino al termine di luglio

Situazione sinottica all’inizio dell’ultima settimana di luglio che dovrebbe vedere una circolazione depressionaria tra Isole Britanniche e Scandinavia mentre una rimonta africana dovrebbe interessare anche il Mediterraneo. Condizioni meteo che potrebbero restare praticamente asciutte in Italia fino al termine del mese di luglio, aggravando sempre di più lo stato di siccità. Spaghi del modello GFS che mostrano temperature costantemente sopra media da qui fino ai primi giorni di agosto.

CONTINUA A LEGGERE​

Locali temporali pomeridiani specie al Nord nel weekend

Condizioni meteo stabili oggi e domani in Italia ad eccezione di qualche temporale sulle Alpi, e con qualche sconfinamento sul Piemonte. Tra Sabato e Domenica un lieve calo nei valori di geopotenziale potrebbe aumentare un po’ l’instabilità al Nord Italia con temporali in locale sconfinamento dai rilievi verso la Pianura Padana. Nel corso della prossima settimana un blando cedimento dell’alta pressione potrebbe portare condizioni meteo localmente instabili anche nelle zone interne del Centro-Sud con qualche temporale in più.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.