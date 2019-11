METEO – ATTENZIONE, forti TEMPORALI e NUBIFRAGI in arrivo in Liguria grazie a un’INCURSIONE ATLANTICA, i dettagli

Novembre molto piovoso in Liguria

In Liguria così come in molte altre regioni italiane, soprattutto tirreniche, questo novembre è stato frequentemente interessato dal maltempo che ha spesso colpito le aree nazionali più occidentali. Molte tra queste segnano quello che potrebbe essere un record, con 21 giorni di pioggia consecutivi su 21. Molte zone della Liguria comunque raggiungono e superano i 300 millimetri mensili con picchi locali di 400 e altre piogge arriveranno nei prossimi giorni e soprattutto da domani sera, come vedremo nei successivi paragrafi.

Oggi qualche acquazzone, fenomeni più intensi tra savonese e genovese

Anche la giornata odierna è stata macchiata dall’instabilità sulla Liguria, con piogge e temporali che hanno colpito in modo sparso tutto il territorio regionale. La zona più colpita dai fenomeni più intensi sembra essere quella interposta tra il savonese e il genovese, dove tuttavia non si registrano ancora accumuli elevati, né sono previsti nel corso delle prossime ore. Il maltempo non accenna però a placarsi e seppure la perturbazione tenderà ad allontanarsi in serata, in coda ad essa ce ne sarà un’altra che affonderà sempre sul bacino del Mediterraneo, apportando condizioni di nuova instabilità.

Incursione atlantica in arrivo sul Mediterraneo centro-occidentale

Per quanto riguarda dunque la giornata di domani venerdì 22 novembre è attesa un ulteriore giornata di maltempo in Liguria grazie ad una nuova incursione atlantica in arrivo sul Mediterraneo centro-occidentale. Essa sostituirà l’attuale perturbazione insediandosi nel mare nostrum in un momento immediatamente successivo al suo abbandono. Il peggioramento risulterà però nettamente più intenso del precedente, con cumulati al suolo decisamente elevati.