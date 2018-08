Anticiclone sul Mediterraneo e grande stabilità atmosferica in Italia con sole da nord a sud salvo innocue velature in transito.

METEO LIVE: altra giornata di bel tempo in Italia con sole prevalente e clima tardo estivo – 29 Agosto 2018 – Durante queste prime ore del mattino troviamo condizioni di marcata stabilità atmosferica in Italia con il sole pronto a splendere nei cieli della penisola salvo nubi alte e stratificate in transito sulla Liguria, Piemonte, Valle d’ Aosta, Lombardia, Toscana e Sardegna. Nelle prossime ore della giornata si rinnoveranno le condizioni meteo stabili con sole prevalente eccetto qualche velatura di passaggio al centro-nord e locali brevi piovaschi sulla Sila al pomeriggio. Sarà un’ altra giornata caratterizzata dal bel tempo con le temperature destinate a salire sensibilmente e raggiungere valori superiori i 30 gradi al primo pomeriggio con picchi anche di 31-33°c sulla Toscana, Sardegna, Piemonte, Lazio, Umbria e Campania.[…]