Previsioni meteo per oggi all’insegna del tempo instabile sull’Italia con piogge e temporali localmente intensi.

METEO LIVE: oggi martedì 17 aprile piogge e temporali pomeridiani in Italia – Una residua circolazione depressionaria permane sul Mediterraneo portando condizioni meteo instabili in Italia con piogge e temporali pomeridiani localmente anche intensi. Ecco allora nella mattinata di oggi, Martedì 17 aprile, cieli irregolarmente nuvolosi su molte regioni in particolare al Nord-Est e sul Centro Italia. Tempo asciutto salvo locali rovesci che interessano l’Emilia Romagna e l’Appennino tra Umbria e Marche. Nelle ore pomeridiane si accentuerà l’instabilità convettiva con piogge e temporali in formazione soprattutto lungo la dorsale appenninica centro-meridionale ed in movimento verso le coste tirreniche. I fenomeni più intensi interesseranno localmente Abruzzo, Lazio, Campania e Basilicata. Qualche acquazzone anche sulle zone interne delle Isole Maggiori e localmente sulle Alpi orientali […]