Condizioni meteo live oggi 20 luglio: sole e caldo al Centro-Sud, temporali entro la sera al Nord Italia.

METEO LIVE: sole e caldo sull’Italia ma tra pomeriggio e sera temporali in arrivo al Nord, 20 luglio 2018 – L’anticiclone porta ancora condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia con caldo in aumento e temperature di qualche grado sopra le medie. La giornata di oggi, Venerdì 20 luglio, vedrà però anche un peggioramento meteo sulle regioni del Nord con temporali anche intensi prima sulle Alpi e poi sulla Pianura Padana. In mattinata tempo stabile da Nord a Sud con cieli sereni al Centro-Sud. Nubi sparse al Nord specie su Alpi e regioni di Nord-Ovest ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino settentrionale, in locale sconfinamento sui settori pedemontani del Piemonte. Condizioni meteo più stabili e soleggiate altrove salvo locali piogge sulla Sila. In serata acquazzoni e temporali verso le pianure di Nord-Ovest e sul Friuli. Condizioni meteo instabili anche nel weekend? […]