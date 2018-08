Meteo Live: inizio di settimana con sole prevalente ma attenzione ai temporali pomeridiani a partire dai rilievi.

METEO Live: tanto sole in Italia ma attenzione a qualche temporale dal pomeriggio – 06 agosto 2018 – Inizio di settimana all’insegna di condizioni meteo estive sull’Italia, con il sole che questa mattina splende incontrastato praticalmente da Nord a Sud, salvo qualche addensamento, a tratti compatto, specie al Nord Est. L’anticiclone responsabile dell’ondata di caldo che ha caratterizzato gli ultimi giorni continua a fare la voce grossa: attenzione però che, come ormai ci siamo abituati, non mancheranno acquazzoni e temporali pomeridiani sui rilievi sia alpini che appenninici, con condizioni meteo invece più stabili su coste e pianure salvo locali sconfinamenti nelle ore serali. Sotto il profilo termico, se le temperature in quota si sono leggermente abbassate, il caldo continua a tenere nella sua morsa l’Italia: le massime saliranno ancora oltre i +35°C, con punte fino anche a +38°C. Le zone più calde saranno quelle interne di Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Sardegna. […]