Meteo Milano – Temporali e instabilità, poi torna il sole per il 1° Maggio

Meteo Milano, la situazione

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica vede l’alta pressione sbilanciarsi verso il Nord Atlantico, mentre una circolazione instabile con aria più fresca in quota interessa l’Europa centrale e in parte il Nord Italia. Questo determina condizioni meteo più variabili sulla Lombardia, con instabilità soprattutto sui rilievi e a tratti anche in pianura. Nei prossimi giorni un fronte freddo in transito verso i Balcani porterà un calo termico e un graduale miglioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano mercoledì

Giornata caratterizzata da tempo variabile sulla Lombardia.

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi, con piogge sparse soprattutto su Alpi e Prealpi e condizioni più asciutte su Milano e sulla pianura.

Nel corso del pomeriggio sviluppo di acquazzoni e temporali sui rilievi, con possibili sconfinamenti verso le aree pianeggianti e locali piovaschi anche sulla città.

In serata e nella notte aumento della nuvolosità con precipitazioni sparse in estensione, specie sulla Pianura Padana. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.

Temperature senza grandi variazioni, comprese tra circa +15/+16°C di minima e +21/+23°C di massima.

Meteo Milano domani

La giornata di domani vedrà ancora molta nuvolosità al mattino, con possibili piovaschi residui soprattutto sui settori prealpini.

Dal pomeriggio è atteso un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie e tempo asciutto su tutta la regione.

In serata condizioni stabili con cieli poco nuvolosi.

Temperature in lieve calo, comprese tra circa +13/+14°C di minima e +19/+21°C di massima.

Miglioramento per il 1° maggio, poi nuovo clima primaverile

La giornata del 1° maggio si prospetta all’insegna del bel tempo sulla Lombardia, con cieli per lo più soleggiati e condizioni asciutte.

Le temperature risulteranno leggermente più fresche al mattino, ma comunque gradevoli nelle ore centrali.

Nel corso del weekend è atteso un rinforzo dell’alta pressione, con giornate stabili e temperature in aumento.

Su Milano i valori massimi potranno tornare a raggiungere i +24/+26°C, riportando un clima pienamente primaverile.

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