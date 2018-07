Meteo Live: tempo stabile come anche generalmente soleggiato ma sono sempre in agguato i temporali pomeridiani.

METEO Live: tempo stabile e sole prevalente ma attenzione ancora ai temporali – 26 luglio 2018 – Dopo un inizio di settimana all’insegna del maltempo e dell’aria più fresca, le condizioni meteo sull’Italia sono tornate a migliorare da Nord a Sud, con tempo sempre più stabile come anche soleggiato. Attenzione però che non mancheranno ancora acquazzoni e temporali sulla nostra Penisola sia nelle prossime ore che nei prossimi giorni: continuano infatti ad affluire correnti fresche e instabili in quota, le quali favoriscono la formazione di fenomeni soprattutto pomeridiani ad iniziare dai rilievi. Quest’oggi, giovedì 26 luglio, sole prevalente e tempo stabile al mattino sull’Italia, con solo qualche nube sparsa e isolate piogge ma già in esaurimento sulla Calabria. Condizioni meteo in leggero peggioramento invece al pomeriggio, quando acquazzoni e temporali inizieranno a svilupparsi su Alpi e Appennini: più asciutto sulle coste e sulle pianure con sole prevalente ma non mancherà qualche pioggia anche sulle zone a ridosso dei rilievi. Attenzione invece in serata e in nottata che le precipitazioni potrebbero raggiungere anche le pianure settentrionali. […]