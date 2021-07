METEO LUGLIO – L’ESTATE prosegue senza ECCESSI e CALDO nella norma, ecco le ultime PROIEZIONI STAGIONALI

Meteo tendenza – I modelli matematici sono accodati per l’arrivo di una nuova rimonta dell’ anticiclone africano per la prossima settimana. L’elevazione sarà tale da raggiungere l’Italia nella sua interezza ma anche buona parte dell’Europa centro-orientale, fino a raggiungere con le sue propaggini più settentrionali il comparto Scandinavo. La circolazione depressionaria a ridosso della Gran Bretagna favorirà l’avvezione calda, con temperature previste in forte rialzo su tutto lo stivale. Ancora una volta non si escludono punte di oltre +40°C al meridione, ma di questo vi parleremo più avanti. Nel frattempo vediamo quale potrebbe essere l’andamento meteo del mese di luglio e del resto dell’estate 2021.

Meteo weekend – Una saccatura d’aria atlantica che transiterà dall’Europa centrale lambendo l’Italia, permetterà la formazione di un fronte perturbato. Questo si paleserà dapprima sulle regioni del nord-ovest nelle ore pomeridiane di domenica, 4 luglio (tra cui Valle d’Aosta e Piemonte) . A seguire le precipitazioni si estenderanno a Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto , per poi piombare sul Friuli nelle ore serali di domenica. Non si escludono a questo passaggio temporali e nubifragi che localmente potranno scaricare ingenti quantità di pioggia, dando adito a disagi. Sarà l’ennesimo peggioramento a favore del nord Italia, mentre al sud l’anticiclone continuerà a mantenere tepore e stabilità .

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’italia è ancora interessata da un promontorio d’alta pressione che nei prossimi giorni risalirà sul Mediterraneo, e che nella prossima settimana si farà sentire con un’importante avvezione di caldo. Nella giornata odierna farà da padrona la ventilazione nord-occidentale che favorirà la formazione di temporali in Italia, specie a ridosso dei crinali montani. Il fine settimana sarà caratterizzato da stabilità al meridione, ma anche maltempo in arrivo al nord Italia, grazie ad un’ondulazione di matrice atlantica . Ecco cosa ci aspettiamo!

Novità sul mese di luglio e sull’andamento dell’estate 2021

Meteo luglio – Osservando le ultime proiezioni sembrano non esserci dubbi a riguardo: il bimestre “luglio-agosto” risulterà più caldo rispetto alla media e con giorni piovosi in linea con l’andamento stagionale. Questo viene evidenziato in primis dalla tendenza del consorzio Toscano Lamma. I valori sono presi a riferimento all’ultima media climatica vigente (1981-2010); non dovrebbero esserci grossi scostamenti rispetto all’andamento delle estati del ventunesimo secolo, in cui abbiamo osservando un trend volto al riscaldamento. Inoltre si scongiurano possibili ondate di caldo durature, grazie al debole Monsone Indiano ed all’indice AMO neutro. Questi due fattori saranno fondamentali per sfavorire la risalita della zona di convergenza intertropicale (ITCZ).