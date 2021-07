METEO – Severo STOP all’ESTATE nel WEEKEND, previsti TEMPORALI e NUBIFRAGI in ITALIA, ecco DOVE

Caldo in attenuazione, e stabilità diffusa in Italia

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica europea prevede un promontorio d’alta pressione che sta lentamente risalendo sul Mediterraneo occidentale; in quota abbiamo una ventilazione nord-occidentale che favorirà la formazione di temporali nel corso delle ore pomeridiane (ma senza fenomeni di rilievo). Andando verso il weekend l’Italia vivrà ancora condizioni di stabilità, specie al centro-sud, dove il tempo risulterà imperturbabile e le temperature più consone al periodo. Vediamo i dettagli nel prossimo paragrafo.

Weekend stabile al centro-sud con temperature contenute

Meteo sud – Come già anticipato le regioni meridionali vivranno un weekend pienamente soleggiato e stabile. Questo grazie all’influenza del campo di alta pressione che dominerà sul basso Mediterraneo senza risentire di particolari ondulazioni atmosferiche. Su queste regioni le temperature massime oscilleranno tra i 29°C e i 35°C, con punte massime previste su Salento, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Stesso trend per la giornata di domenica, quando i valori massimi potranno anche oltrepassare i 35°C sulle medesime regioni. Gran caldo atteso poi per la prossima settimana, grazie ad un nuovo rinforzo dell’anticiclone africano che si farà più ingombrante nei giorni avvenire.

Forte caldo in arrivo in Italia per la prossima settimana, ecco i dettagli

Meteo tendenza – Dalle ultime elaborazioni modellistiche, l’anticiclone africano è previsto in forte rimonta nella prossima settimana. L’elevazione sarà tale da raggiungere l’Italia nella sua interezza ma anche buona parte dell’Europa centro-orientale, fino a raggiungere con le sue propaggini più settentrionali il comparto Scandinavo. La circolazione depressionaria a ridosso della Gran Bretagna favorirà l’avvezione calda, con temperature previste in forte rialzo su tutto lo stivale. Ancora una volta non si escludono punte di oltre +40°C al meridione, ma di questo vi parleremo più avanti. Nel frattempo analizziamo quanto accadrà al nord Italia nel weekend e quali saranno le regioni più interessate dal maltempo.

