METEO – LUGLIO potrebbe esordire con il forte MALTEMPO e TEMPORALI, ecco i dettagli

Non si può certo dire che l’Estate meteorologica (che inizia, come ogni anno, il 1° di giugno) abbia avuto una partenza sprint, anzi tutt’altro: in questi primi 20 giorni infatti frequenti sono stati gli affondi perturbati di matrice atlantica sulla nostra Penisola che hanno causato spesso maltempo anche particolarmente intenso soprattutto sulle regioni settentrionali. L’Estate astronomica subentrerà quest’oggi alle 23.43 italiane, ma sulla carta rimane questo il suo primo giorno: essa inizia piuttosto bene con generale bel tempo (con locali eccezioni nel Friuli Venezia Giulia) e temperature tutto sommato gradevoli.

GFS azzarda ipotesi maltempo per i primi di luglio

Con il mese di luglio però arrivano le prime novità anche per il modello americano GFS: nella sua ultima emissione infatti mostrerebbe il passaggio di un cavo d’onda di origine nordatlantica proprio per i primi giorni del mese in subentrante. Differente è la visione del modello inglese ECMWF almeno fino a questo momento che vedrebbe l’Alta pressione dominante su buona parte del continente europeo anche per i primissimi giorni di luglio.