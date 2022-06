METEO – LUGLIO SHOCK, un ANTICICLONE MONSTRE è in arrivo sull’ITALIA, con TEMPERATURE finanche i +45°C: la tendenza

Prevalentemente stabile sullo stivale

Le condizioni meteo risultano prevalentemente stabili sulla nostra Penisola nella giornata odierna grazie all’elevazione e al rinforzo di un promontorio anticiclonico di matrice africana, che sta peraltro portando un sensibile aumento delle temperature in particolare sulle regioni centro-meridionali. Tuttavia non mancano delle eccezioni di maltempo che interessano l’estremo nordovest con piogge e temporali perlopiù localizzati, con eventuale calo delle temperature al passaggio dei fenomeni.

Domani generale bel tempo, poi peggioramento al nord

Nella giornata di domani lunedì 27 giugno le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con qualche eccezione (scopri quale), risulteranno generalmente stabili in un contesto che vedrà temperature estive su praticamente tutta Italia, se possibile in ulteriore aumento rispetto a oggi. La situazione sembra incorrere in un cambiamento già martedì 28 giugno sulle regioni settentrionali, con temporali localizzati e circoscritti al settore alpino da mercoledì 29 in poi. Nel frattempo però, l’Alta pressione rinforzerà al centro-sud…

Alta pressione in rinforzo al centro-sud da mercoledì

Se nella giornata di martedì 28 giugno l’Alta pressione può essere disturbato dal passaggio di un cavo perturbato sulle regioni settentrionali, che porterà un arresto della risalita delle temperature se non addirittura un lieve calo in alcune aree (più marcato ovviamente al nord), da mercoledì l’Anticiclone tornerà a rinforzarsi, stando a quanto prospettano attualmente i principali centri di calcolo. Per inizio di luglio in particolare, un’autentica fiammata africana potrebbe interessare lo stivale con temperature davvero elevate.

CONTINUA A LEGGERE.

Temperature in aumento e ad inizio luglio possibili +45°C in Sicilia

Le condizioni meteo dunque risulteranno via via più stabili nel passare dei giorni, con un nuovo rinforzo dell’Anticiclone di stampo subtropicale atteso proprio agli inizi del mese di luglio, quando le temperature di conseguenza andranno ulteriormente aumentando. Picchi fino a +45°C potrebbero infatti raggiungersi nelle zone interne della Sicilia e fino a +40°C nelle pianure interne del sud e del medio Tirreno, Umbria compresa. Tuttavia, trattandosi di tendenza, essa è ancora soggetta a cambiamenti: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.