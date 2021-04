METEO MAGGIO – Novità sull’ultima parte della PRIMAVERA: prossimo MESE dal carattere decisamente più ESTIVO!

Meteo weekend primo Maggio – Nel fine settimana una vasta saccatura si estenderà dalla penisola Iberica raggiungendo l’ Italia nei giorni festivi, portando ancora maltempo e piogge. Sarà favorito anche l’ingresso di aria più fredda dai quadranti nord-occidentali, che permetterà un generale rientro in media o appena al di sotto della media delle temperature. La giornata di sabato sarà caratterizzata da piogge sparse al nord con anche rovesci e temporali. Meno precipitazioni invece si addosseranno sulle regioni centrali. Domenica il maltempo sarà relegato al nord-est, dove non escludiamo la possibilità di fenomeni piuttosto violenti. Dando uno sguardo al lungo termine, il mese di Maggio potrebbe riservarci qualche novità, ecco quali !

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si possono riscontrare molte nubi sulle regioni del nord Italia e su quelle del centro. La configurazione sinottica mostra una vasta saccatura sull’Europa centro-orientale ed un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale in espansione verso est ma che viene eroso sul suo bordo occidentale da una depressione atlantica. La depressione muove verso levante avvicinandosi dalla penisola iberica all’Italia. Durante il suo moto verso est entrerà in fase con la saccatura presente sull’Europa centro-orientale, per poi essere assorbita. I l tempo continuerà ad essere perturbato al centro nord, con piogge che si potranno susseguire fino al termine della settimana . Ecco perché!

Situazione barica in Italia ed in Europa

Tendenza meteo per Maggio, ecco cosa aspettarci dalle ultime proiezioni mensili

Dall’ultima analisi del consorzio Lamma, il mese di Maggio potrebbe risultare in media dal punto di vista termico (prendendo a riferimento gli ultimi dati dal 1991 al 2020); per quanto riguarda le precipitazioni, potrebbe presentare meno giorni di pioggia, a causa di una maggiore frequenza di blocchi anticiclonici, sulla base dell’influenza dell’indice ENSO negativo e delle anomalie positive in atlantico (AMO); sembrano di stesso avviso il modello Europeo (ECMWF) e quello NCAR che mostrano un Maggio tendenzialmente più caldo. Insomma nell’ultimo mese della Primavera potremmo già iniziare a vivere giornate di stampo estivo, ed un numero ridotto di perturbazioni rispetto a quanto avvenuto ad Aprile. Per saperne di più non perdetevi tutti i nostri aggiornamenti meteo!