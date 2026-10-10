Meteo – Maggiore stabilità e bel tempo per inizio settimana, ma con piogge residuali: i dettagli

Maltempo con piogge e temporali in atto in Italia

Il transito di un vortice depressionario alimentato dall’afflusso di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica sta determinando quest’oggi maltempo localmente anche intenso e a carattere di nubifragio, con fenomeni perlopiù sparsi sulle regioni centro-meridionali. Il settentrione rimane invece ai margini dell’instabilità, mentre le temperature, in questo contesto, non subiscono mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione.

Piogge e possibili temporali anche nelle prossime ore in Italia

Il maltempo non mollerà nemmeno nel corso delle prossime ore, con il Mediterraneo che sarà ancora pervaso da correnti più fresche e instabili di matrice atlantica. Piogge e possibili temporali potranno pertanto insistere ancora una volta sulle regioni centro-meridionali, con il nord che beneficerà ancora di un miglioramento in atto da tutt’oggi, nonostante il transito di innocui passaggi nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente la stazionarietà o un lieve calo rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo in diversi casi anche inferiori alla media di riferimento.

Prosieguo del Weekend con rovesci residuali e miglioramento su gran parte dello stivale

Il prosieguo del Weekend si caratterizzerà per l’avvento di rovesci residuali sulle aree più orientali del Paese. Essi transiteranno pertanto sul settore adriatico meridionale coinvolgendo parzialmente anche l’Abruzzo per la giornata di domani domenica 11 ottobre. Le condizioni meteo tenderanno invece a migliorare su tutto il resto del Paese, con l’avanzamento di schiarite in diversi casi anche ampie e temperature che potranno assistere ad una nuova e lieve ripresa, riavvicinandosi alla media di riferimento.

Maggiore stabilità in arrivo per inizio settimana prossima, ma con ancora qualche rovescio

L’inizio della prossima settimana risentirà di una nuova spinta dell’Anticiclone azzorriano verso il Mediterraneo centrale, che assicurerà maggiore stabilità e bel tempo sulla nostra Penisola. Qualche rovescio, tuttavia, potrebbe transitare sulla Sicilia tirrenica ancora per la giornata di lunedì 12 ottobre, prima di un definitivo miglioramento entro martedì 13, con condizioni meteo stabili a quel punto sulla totalità del territorio nazionale, al netto di isolate e possibili eccezioni. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie potranno subire un nuovo e lieve aumento.

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