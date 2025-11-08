Meteo – Maltempo ancora in arrivo in Italia anche nelle prossime ore, con rovesci e possibili temporali: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

Il Weekend ha esordito con condizioni meteo instabili a causa di un impulso perturbato di matrice atlantica, il secondo in pochi giorni sul Mediterraneo centrale, dopo che l’Anticiclone azzorriano negli scorsi giorni aveva assicurato generale stabilità e bel tempo. Piogge e occasionali temporali si concentrano principalmente sulle regioni meridionali, con fenomeni che localmente risultano anche intensi. Le temperature non subiscono invece significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale era stato correttamente previsto non solo in questa sede, ma anche dal Dipartimento della Protezione Civile che, non a caso, aveva infatti provveduto a diffondere un’allerta valida per alcuni settori per la giornata odierna. Il maltempo non si è fatto attendere, mentre al centro-nord il tempo appare decisamente migliore, con ampie schiarite che insistono in particolare al settentrione, dove i cieli risultano spesso quindi sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Piogge e temporali in arrivo nelle prossime ore in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola continueranno a rimanere mediamente perturbate nel corso delle prossime ore, risentendo di un persistente afflusso di correnti perturbate sul bacino del Mediterraneo centrale. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, questo si tradurrà in piogge e possibili temporali insistenti sulle regioni meridionali e in particolare su Campania, Calabria, Puglia e le aree più a sud della Sardegna, con fenomeni mediamente sparsi.

Rimane relativamente più stabile e asciutto altrove

Le condizioni meteo tenderanno a rimanere relativamente più stabili e asciutte altrove, anche se i cieli in alcuni casi potranno risultare particolarmente nuvolosi, proprio al meridione. Maggiore serenità insisterà invece sulle regioni più settentrionali, dove i cieli appariranno pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con temperature che confermeranno mediamente una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.