Meteo – Maltempo ancora in azione in Italia nelle prossime ore, con piogge e possibili temporali e calo termico: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia
Nella giornata odierna le condizioni meteo appaiono ancora tendenzialmente instabili a causa di un vortice depressionario presente sul Mediterraneo meridionale. Piogge e temporali si concentrano pertanto principalmente sulle regioni meridionali, per molte delle quali la Protezione Civile aveva diffuso un’allerta già ieri e senza escludere totalmente il centro: qualche rovescio raggiunge infatti l’Abruzzo (con neve fin sui 1.100/1.200 metri) e sconfina fin sul basso Lazio.
Stabilità e relativo bel tempo altrove
Le condizioni meteo risultano, invece, nettamente più stabili e asciutte sulle regioni settentrionali e su tutto il resto del medio Tirreno, con cieli peraltro da sereni a poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, subiscono una diminuzione a causa della progressione di correnti più fredde di natura artica dai quadranti orientali, attirati dalla presenza del suddetto vortice depressionario.
Prossime ore con maltempo insistente sull’Italia
Le prossime ore vedranno l’insistenza del maltempo sulle regioni meridionali del Paese, con qualche rovescio che, contestualmente, si attiverà ancora sull’Abruzzo stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Qui la quota neve si abbasserà ulteriormente fino a raggiungere i 700/800 metri a causa dell’ingresso di correnti più fredde di natura artico continentale. Piogge e possibili temporali localmente anche intensi continueranno inoltre a tenere in ostaggio principalmente il versante jonico, con qualche nota di maltempo che raggiunge anche il resto del sud.
Neve sull’Appennino meridionale a quote di montagna
Il calo delle temperature tuttavia riguarderà anche le regioni più meridionali del Paese e, di conseguenza, anche la quota neve diminuirà significativamente. In serata, infatti, nevicate sono attese sulle cime dell’Appennino meridionale, specialmente calabrese, con cumulati puntualmente anche moderati. Le temperature, inoltre, subiranno una diminuzione anche in tutto il resto dello stivale, cominciando a segnare valori mediamente inferiori alla media di riferimento.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.