Meteo domani 17 marzo: vortice depressionario che dispensa ancora maltempo su queste regioni

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su regioni Peninsulari e Sicilia con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni soprattutto su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In serata e in nottata fenomeni ancora su Calabria e Sicilia, neve in calo fino a 1200-1300 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.