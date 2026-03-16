Meteo domani 17 marzo: vortice depressionario che dispensa ancora maltempo su queste regioni

Situazione sinottica europea
Vortice di bassa pressione con valori intorno a 995 hPa che si muove verso il nord Africa portando però ancora instabilità sulle regioni del Sud Italia. Campo di alta pressione che si espande verso l’Europa occidentale con massimi al suolo fino a 1015 hPa. Una goccia d’aria fredda si muove invece sull’Europa centro-orientale in direzione del Mediterraneo.
Previsioni meteo per domani, 17 marzo
Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo locali fenomeni sulle Alpi orientali di confine. Al pomeriggio instabilità in aumento con qualche fenomeno possibile al Nord-Est, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata nuvolosità in aumento con piogge sparse in arrivo al Nord-Ovest, neve oltre i 900-1300 metri. Temperature minime e massime in generale calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari da poco mossi a mossi.
Previsioni meteo per domani, 17 marzo
Al Centro: Al mattino piogge sparse su coste del versante adriatico, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio tempo per lo più asciutto ovunque con nuvolosità alternata a schiarite, locali fenomeni sull’Appennino centrale. In serata tempo in peggioramento sui settori adriatici con piogge sparse e neve fino a 700 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari da poco mossi a mossi.
Previsioni meteo per domani, 17 marzo
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su regioni Peninsulari e Sicilia con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni soprattutto su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In serata e in nottata fenomeni ancora su Calabria e Sicilia, neve in calo fino a 1200-1300 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.