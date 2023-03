Meteo – Maltempo ancora in azione sull’Italia con rovesci residui: la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri ): Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Sicilia tirrenica centro-orientale e Puglia meridionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature : in locale sensibile aumento le massime al Sud e sulle regioni centrali adriatiche. Venti : localmente forti nord-occidentali sulle due Isole maggiori e sulla Calabria; dal pomeriggio localmente forti occidentali sulle coste della Toscana e del Lazio. Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; tendente a molto mosso il Tirreno centrale.

La suddetta circolazione depressionaria porterà gli ultimi effetti nella prima metà di domani domenica 5 marzo, con rovesci residuali che interesseranno in particolar modo la Puglia, il reggino tirrenico e la Sicilia tirrenica. Le condizioni meteo altrove progrediranno verso un graduale miglioramento accompagnato persino da qualche schiarita, con temperature che non subiranno variazioni rilevanti rispetto alle precedenti 24 ore.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 5 marzo 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Basso Fortore

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico