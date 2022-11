Meteo – Maltempo atteso nelle prossime ore sull’Italia, rischio forti temporali e nubifragi

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata da un’area altopressoria presente tra Scandinavia e nord della Russia, mentre un nucleo molto freddo abbraccia le nazioni centro-orientali europee causando condizioni meteo invernali. Anticiclone delle Azzorre defilato sul vicino Atlantico ha favorito l’ingresso di una saccatura sull’Europa occidentale, con meteo perturbato nel corso del weekend anche sull’Italia.

Vortice mediterraneo in risalita sull’Italia, oggi maltempo specie al centro-sud

Vortice mediterraneo, attualmente pari a 1002 hPa poco a largo della Sardegna orientale, si approfondirà nelle prossime ore e risalirà verso il medio Tirreno. Attese condizioni di forte maltempo, specie al centro-sud. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna. Al Nord: Al mattino piogge su Liguria, Emilia Romagna e coste venete, più asciutto ma con molte nuvole altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni sui medesimi settori, molte nuvole altrove. In serata residue piogge sulla Liguria, peggiora sull’Emilia Romagna con fenomeni abbondanti, variabilità asciutta altrove. Neve in calo fino a 1300 metri sull’Appennino. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati. Al Centro: Al mattino deboli piogge intermittenti su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo in ulteriore peggioramento con fenomeni diffusi, localmente anche intensi ed a carattere di temporale specie tra Lazio e grossetano. In serata ancora precipitazioni sparse con neve in calo fin verso i 1400-1600 metri sui settori umbro-marchigiani. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi anche intensi sulla Campania, più asciutto su regioni ioniche e Sicilia. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche su Calabria e Sicilia settentrionale, temporali tra Campania e Basilicata. In serata residue piogge su settori tirrenici, Sicilia e sardegna occidentale, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti

Scatta l’allerta gialla della Protezione Civile per le prossime 24 ore, ecco dove

Sulla base delle condizioni meteo attese per la giornata odierna, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata odierna: Per la giornata odierna, sabato 19 novembre 2022:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Tanagro, Alta Irpinia e Sannio

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Iglesiente

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Domenica migliora al centro-nord, residue piogge al sud ed Isole

Il vortice di bassa pressione effettuerà una traiettoria a “pendolo”: una volta risalito verso il medio Tirreno, scivolerà verso sudest nel corso della giornata di domenica, favorendo un miglioramento del tempo al centro-nord. La giornata trascorrerà infatti tra nubi e schiarite, ampie sulle regioni di nordovest, con residui fenomeni al mattino lungo l’Appennino e basso Lazio. Al sud ed Isole attesa invece una giornata all’insegna ancora del maltempo, con piogge sparse localmente ancora a carattere temporalesco, specie sui settori tirrenici ed il Salento.

