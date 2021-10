METEO – Maltempo, CICLONE MEDITERRANEO, colate di fango e FRANE tra Sicilia e Calabria: la possibile evoluzione

Fortissimo maltempo tra Calabria e Sicilia, ciclone mediterraneo in azione

La situazione si fa sempre più difficile tra la Calabria e la Sicilia in queste ore proprio a causa del ciclone mediterraneo che staziona nel nord dello Ionio e influenza direttamente il tempo di queste due regioni. Proprio in Sicilia la situazione resta critica tra messinese e catanese dove si conta la prima vittima e tuttora si continua a cercare la donna che risulta dispersa dopo essere stata travolta da un fiume in piena di acqua e fango a Scordia. Allagamenti e smottamenti stanno interessando numerose province delle due regioni, in particolare Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Cosenza. Allerta rossa e pericolo esondazioni nel catanese, dove nell'area etnea si sono superati i 450 mm, un valore eccezionale. Come detto, la causa di tutto ciò è un ciclone mediterraneo che si è formato giorni fa nello Ionio ed è risalito da sud verso nord andando a colpire con la sua violenza le coste siciliane e calabresi.

Cicloni mediterranei sempre più frequenti al sud Italia nello Ionio

Questi cicloni mediterranei si formano a causa delle acque ancora troppo calde in zona, anche di 6-7 gradi oltre la media. Purtroppo, stante l'elevatissima energia in gioco i fenomeni annessi a tali trottole depressionarie sono violentissimi e sempre più spesso la Sicilia e la Calabria risultano colpite da quantitativi di pioggia eccezionali. Basti pensare che in alcune zone nel giro di due giorni sono caduti mm che hanno quasi eguagliato quelli annuali. I cicloni mediterranei si suddividono in depressioni tropicali, tempeste tropicali (TLC) e Medicane (Uragani mediterranei). L'evoluzione dell'attuale ciclone mediterraneo è a dir poco allarmante poiché proprio tra giovedì e venerdì è previsto un ulteriore peggioramento in zona e tale ciclone potrebbe trasformarsi in un Medicane. Inutile dire gli effetti che si avvertiranno in Sicilia e Calabria, fondamentale sarà anche il rispetto delle allerte che verranno emesse dalla Protezione Civile.

Da giovedì possibile Medicane (uragano mediterraneo)

Soltanto nella giornata di domani si avrà una relativa tregua (ma in mare si andrà ulteriormente rafforzando il ciclone) prima di un altro drastico peggioramento atteso per giovedì. Proprio da giovedì ( da confermare con le ultime emissioni modellistiche) molto probabilmente si formerà un vero e proprio uragano di categoria 1, con venti oltre i 120km/h. Questo Medicane avrà un occhio ben visibile e attorno al quale i corpi nuvolosi ruoteranno in senso antiorario apportando piogge di entità eccezionale, ancora una volta sulla Calabria e sulla Sicilia. Complice il lento movimento da sud verso nord, piogge potrebbero arrivare (seppur più deboli) anche tra Basilicata, bassa Campania e parte della Puglia e della Sardegna. Nel frattempo, tornando alla situazione attuale, resta l'allerta rossa e la massima emergenza tra la Sicilia orientale e la Calabria ionica, zone più esposte a correnti da est-sudest.

