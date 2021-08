METEO – MALTEMPO colpirà ancora l’ITALIA, la Protezione Civile emana l’ALLERTA, ecco le ZONE COLPITE

I temporali continueranno ad azionarsi anche nelle prime ore della notte di domani domenica 8 agosto sulle aree più settentrionali della Lombardia con fenomeni anche intensi e con calo delle temperature al passaggio delle precipitazioni. Atteso un miglioramento al mattino ma nel pomeriggio sarà possibile lo sviluppo di rovesci temporaleschi locali o sparsi sulle aree più nordorientali della nostra Penisola, comunque in miglioramento entro sera. Tempo che rimane stabile altrove e con caldo in intensificazione specie al centro-sud. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione di piena dei corsi d’acqua, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 8 agosto 2021:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Valcamonica

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Alta Valtellina, Valcamonica.