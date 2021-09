METEO – MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI sferza l’ITALIA, ecco l’evoluzione per le PROSSIME ORE

Circolazione depressionaria persistente nel Mediterraneo

Una circolazione depressionaria continua a persistere sul settore jonico e nel Mediterraneo centro-orientale, portando condizioni meteo tendenzialmente ancora instabili sulle regioni meridionali della nostra Penisola, come vedremo nel presente editoriale. Di risposta, un promontorio anticiclonico cerca di estendersi sulla Francia e sulle regioni centro-settentrionali dello stivale, sospinto dalla presenza di un centro di bassa pressione presente al largo delle coste portoghesi e denominata “falla iberica”. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Generale stabilità al centro-nord fino a questo momento

Per effetti proprio del suddetto anticiclone, le condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali si mantengono generalmente stabili sullo stivale e accompagnate da cieli perlopiù sereni o al più poco nuvolosi, con maggiori addensamenti presenti solo sulla catena alpina e dorsale appenninica, che non producono fenomenologia rilevante. Le temperature peraltro si attestano su valori tipici di fine estate, con caldo dunque non eccessivo.

Situazione diversa al sud, dove vige il maltempo

Un quadro meteorologico totalmente diverso lo ritroviamo invece sulle regioni meridionali, laddove il maltempo insiste con piogge e temporali a causa della persistenza di una circolazione depressionaria situata tra la Penisola balcanica e il Mar Jonio, come scritto in precedenza. In particolare, l’instabilità si concentra oggi sulle zone interne della Sicilia con fenomeni localmente anche intensi, ma non mancano rovesci e temporali nelle aree interne della Basilicata. Nelle prossime ore cosa ci attende? Andiamo ad analizzare i principali centri di calcolo.

