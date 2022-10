Meteo – Maltempo con piogge, temporali e possibili nubifragi in arrivo in Italia nelle prossime ore, ecco dove

Maltempo in azione su alcune aree dello stivale

Nella giornata odierna abbiamo assistito ad un peggioramento delle condizioni meteo dovuto a un nuovo impulso perturbato che ha nei fatti respinto un tentativo da parte dell’Alta pressione di risalire lungo il Mediterraneo centro-occidentale. Si rinnovano pertanto condizioni di maltempo lungo i settori più occidentali del Paese e in primis in Sardegna, dove è attiva un’allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione Civile, con isolata instabilità in azione questo pomeriggio anche sui settori interni del centro (specie tirrenico) e Sicilia.

Tempo stabile altrove

Le condizioni meteo invece si mantengono relativamente più stabili e asciutte altrove, nonostante peraltro anche una consistente presenza nuvolosa talvolta, dovuto proprio all’attivazione di un flusso di correnti umide che non sortiscono (per ora) effetti tangibili su gran parte del territorio nazionale. Inoltre, tale situazione si associa ad un contesto climatico che non ha subito per la verità grossi scossoni rispetto a quanto osservato nel corso dei passati giorni.

Prossime ore ancora maltempo e possibili nubifragi

Nel corso delle prossime ore tuttavia rimarranno ancora evidenti gli effetti portati al suolo da un’oscillazione del flusso atlantico, che continuerà pertanto a portare condizioni di maltempo, stando anche a quanto prospettato dai principali centri di calcolo. Tali condizioni di instabilità si manifesteranno attraverso la persistenza di rovesci o temporali, ma anche di possibili nubifragi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Possibili nubifragi sulla Sardegna tirrenica

Rovesci o possibili temporali continueranno pertanto ad interessare in serata in particolare la Sardegna, con un miglioramento delle condizioni meteo previsto invece altrove. Sull’isola saranno possibili fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, in particolare sulle aree orientali (tirreniche). Sul resto d’Italia invece il tempo apparirà relativamente più stabile e asciutto e con clima praticamente invariato rispetto alle serate precedenti, con temperature più fresche nelle aree coinvolte dal maltempo.

