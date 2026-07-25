Meteo – Maltempo in arrivo con piogge, forti temporali e calo termico

Cambio circolatorio nel Mediterraneo
Promontorio subtropicale presente sul Mediterraneo centrale verrà ben presto eroso dall’arrivo da ovest di un’ansa depressionaria, attualmente presente tra Francia e Penisola Iberica. Correnti calde nord africane verranno quindi sostituite da quelle più fresche occidentali con rapido peggioramento del tempo su parte d’Italia e calo termico annesso.
Stasera e prossima notte deciso peggioramento su parte del centro-nord
Giornata odierna che dopo una prima parte stabile ed estiva, subirà un graduale peggioramento del tempo su parte del Paese. Acquazzoni e temporali prenderanno forma sulle Alpi occidentali, mentre innocui addensamenti transiteranno su Sardegna e settori di Nordovest. In serata tendenza al peggioramento tra Valle d’Aosta e Piemonte nord-occidentale con acquazzoni e forti temporali in estensione al resto del Nordovest e Toscana nel corso della notte ( consulta l’allerta meteo). Attenzione a possibili nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento nelle zone temporalesche.
Domenica peggiora anche al centro e parte del sud
Il maltempo nella giornata di domenica si sposterà gradualmente anche su parte del centro-sud. Mattinata attesa instabile al Nordest, Lombardia levante ligure, Umbria, Toscana e Lazio con acquazzoni e temporali sparsi, alternati a schiarite. Asciutto al sud ed Isole Maggiori con ampie schiarite sui settori ionici. Nel corso del pomeriggio tempo incerto specie su Alpi, Prealpi, Triveneto, Campania, basso Lazio e settori interni del centro con acquazzoni e temporali irregolari. Nel complesso asciutto sul resto del Paese, ma con spiccata variabilità. Generale miglioramento notturno, fatta eccezione per Toscana e Cilento dove permarranno condizioni meteo instabili.
Domani deciso calo termico al centro-nord
Aria meno caldo affluirà sull’Italia, favorendo una momentanea tregua al caldo intenso. Domenica atteso un deciso calo al nord con valori massimi non oltre i +26/+28°C, al centro tra i +30/+32°C, mentre al sud si registrerà un momentaneo aumento con valori sino a +35/+37°C sui settori ionici, Puglia e Sicilia.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.