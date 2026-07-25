Meteo – Maltempo in arrivo con piogge, forti temporali e calo termico

Cambio circolatorio nel Mediterraneo

Promontorio subtropicale presente sul Mediterraneo centrale verrà ben presto eroso dall’arrivo da ovest di un’ansa depressionaria, attualmente presente tra Francia e Penisola Iberica. Correnti calde nord africane verranno quindi sostituite da quelle più fresche occidentali con rapido peggioramento del tempo su parte d’Italia e calo termico annesso.

Stasera e prossima notte deciso peggioramento su parte del centro-nord

Giornata odierna che dopo una prima parte stabile ed estiva, subirà un graduale peggioramento del tempo su parte del Paese. Acquazzoni e temporali prenderanno forma sulle Alpi occidentali, mentre innocui addensamenti transiteranno su Sardegna e settori di Nordovest. In serata tendenza al peggioramento tra Valle d’Aosta e Piemonte nord-occidentale con acquazzoni e forti temporali in estensione al resto del Nordovest e Toscana nel corso della notte ( consulta l’allerta meteo). Attenzione a possibili nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento nelle zone temporalesche.

Domenica peggiora anche al centro e parte del sud

Il maltempo nella giornata di domenica si sposterà gradualmente anche su parte del centro-sud. Mattinata attesa instabile al Nordest, Lombardia levante ligure, Umbria, Toscana e Lazio con acquazzoni e temporali sparsi, alternati a schiarite. Asciutto al sud ed Isole Maggiori con ampie schiarite sui settori ionici. Nel corso del pomeriggio tempo incerto specie su Alpi, Prealpi, Triveneto, Campania, basso Lazio e settori interni del centro con acquazzoni e temporali irregolari. Nel complesso asciutto sul resto del Paese, ma con spiccata variabilità. Generale miglioramento notturno, fatta eccezione per Toscana e Cilento dove permarranno condizioni meteo instabili.

Domani deciso calo termico al centro-nord

Aria meno caldo affluirà sull’Italia, favorendo una momentanea tregua al caldo intenso. Domenica atteso un deciso calo al nord con valori massimi non oltre i +26/+28°C, al centro tra i +30/+32°C, mentre al sud si registrerà un momentaneo aumento con valori sino a +35/+37°C sui settori ionici, Puglia e Sicilia.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.