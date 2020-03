METEO – MALTEMPO in arrivo con possibili TEMPORALI in ITALIA, la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, ecco le città interessate

Oggi piogge sparse sulle Isole Maggiori, nevicate sui settori alpini nordorientali

Nella giornata odierna grazie ad un flusso umido proveniente direttamente dall’Africa, le condizioni meteo sono visibilmente peggiorate in tutto il Paese, con l’aumento della copertura nuvolosa. Tale nuvolosità non ha mancato di apportare qualche precipitazione sulle Isole Maggiori, dove i fenomeni sono stati e sono tutt’ora deboli o al più moderati. Fenomeni anche a carattere nevoso hanno coinvolto i settori alpini nordorientali a partire dai 1500/1600 metri di quota. Accumuli comunque generalmente deboli.

Domani maltempo in Italia, neve sulle Alpi

L’azione di una perturbazione di origine africana in risalita lungo il basso Mediterraneo, unitamente ad un arretramento dell’Alta pressione che causerà una lacuna barica che verrà colmata dal transito di correnti umide e più instabili, porteranno condizioni di maltempo sparso sull’Italia, soprattutto lungo il medio-basso versante tirrenico nel corso della giornata di domani domenica 22 marzo. I fenomeni colpiranno in maniera occasionale e debole, mentre in maniera più organizzata sulle Isole Maggiori (in particolar modo la Sicilia, dove sono previsti anche possibili temporali). Piogge entro fine serata arriveranno ad interessare anche la Calabria jonica, mentre nel corso della giornata non mancherà qualche nevicata sui 1200/1300 metri sulle Alpi lombarde e carniche, lievemente oltre sul resto del settore alpino.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria, in estensione a Basilicata, Puglia centro-meridionale e settori meridionali della Campania, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati su Sicilia orientale e Calabria meridionale; sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sardegna centro-meridionale, zone interne del Lazio, su Abruzzo, Marche, zone meridionali dell’Umbria e su tutti i settori alpini, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Piemonte settentrionale, Trentino, Alto Adige e Veneto settentrionale. Nevicate: sparse sui settori alpini sopra i 1000 m, in progressivo calo nel corso della giornata fino ai 500-700 m, con apporti al suolo da deboli a moderati; dalla serata nevicate fino ai 600-800 m sui rilievi delle Marche e dell’Abruzzo, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale e sensibile calo le massime al Nord, sulle regioni centrali adriatiche e sulle regioni meridionali della penisola. Venti: tendenti a forti, con raffiche di burrasca, nord-orientali sull’alto Adriatico, in estensione dal pomeriggio all’Appennino settentrionale, alla Toscana ed alle zone costiere di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo; dal pomeriggio forti settentrionali sulla Liguria e localmente forti orientali sulla pianura padana e sulle zone appenniniche centrali. Mari: molto mossi il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio meridionale ed i settori ovest del Tirreno centro-meridionale, con moto ondoso in graduale attenuazione dal pomeriggio-sera; molto mosso, tendente ad agitato dalla serata, l’Adriatico centro-settentrionale; tendenti a molto mossi il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.