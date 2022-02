METEO – MALTEMPO in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile ha diramato l’ALLERTA: ecco dove

Serata con generale stabilità (salvo locali piovaschi)

Si è osservato a livello nazionale un deciso aumento della copertura nuvolosa nella giornata odierna, dovuto all’avanzamento di una saccatura di origine artica i cui effetti saranno più evidenti a partire da domani venerdì 25 febbraio. Tuttavia, qualche iniziale e localizzato piovasco lo ha provocato già quest’oggi e altri arriveranno ancora nelle prossime ore su alcuni settori dell’alto versante tirrenico (scopri quali).

Domani maltempo in estensione

L’Anticiclone azzorriano continuerà ad arretrare nella giornata di domani venerdì 25 febbraio, favorendo la discesa di correnti più instabili di natura artica sul Mediterraneo centrale. Ciò sarà alla base di un peggioramento ulteriore delle condizioni meteo sul nostro Paese, come precedentemente annunciato, con il maltempo che andrà quindi estendendosi su parte del centro Italia e del nordest, con il ritorno della neve in tarda serata (scopri maggiori dettagli in merito).

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria di Levante, Toscana centro-settentrionale, Umbria e Marche, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Nevicate: dalla serata nevicate in calo fino a 300-400m sui settori appenninici di Emilia-Romagna e Marche, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento le minime al Centro-Nord, il locale sensibile calo le massime sulle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale. Venti: dal pomeriggio, tendenti a forti settentrionali su Liguria, Sardegna, settori alpini occidentali, Romagna, Marche, Toscana e settori costieri dell’alto Adriatico. Mari: tendenti a molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno settentrionale, l’Adriatico settentrionale ed il Mare di Sardegna, fino ad agitato quest’ultimo dal pomeriggio/sera. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

