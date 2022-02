METEO – SUSSULTO dell’INVERNO nel WEEKEND di CARNEVALE con il ritorno della NEVE a BASSA QUOTA, i dettagli

Generale stabilità in Italia, con localizzate eccezioni

Nella giornata odierna le immagini satellitari evidenziano un aumento del tessuto nuvoloso sulla nostra Penisola dovuto all’avanzamento di una saccatura di origine artica che porterà i suoi principali effetti nel corso del weekend, come vedremo nel presente editoriale. Nonostante questo, le condizioni meteo ad oggi rimangono ancora stabili sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale, con localizzati piovaschi che insisteranno anche nelle prossime ore (scopri dove).

Da domani peggioramento più organizzato

L’affondo di una saccatura di origine artica inizierà a produrre effetti già dalla giornata di domani venerdì 25 febbraio: l’ingresso di correnti più fredde e instabili determinerà un peggioramento progressivo a partire dall’alto versante tirrenico e in successiva espansione sulle Marche, Umbria ed entro la tarda serata anche le zone più settentrionali del Lazio e dell’Abruzzo, con un peggioramento che contestualmente colpirà anche il nordest (eccezion fatta per il Trentino Alto Adige) e l’Emilia Romagna. Quota neve in tarda serata si attesterà tra i 700/800 metri sull’Appennino Tosco-Emiliano e zone interne della Toscana al confine con le Marche, sui 900/1.000 metri sul settore simbruino e sui 1.100/1.200 metri sull’Appennino abruzzese.

Weekend invernale in arrivo

Il fronte di maltempo innescato da una perturbazione di stampo artico continuerà ad estendersi durante il weekend di carnevale sulla nostra Penisola, estromettendo le regioni settentrionali. Il nucleo instabile dunque si azionerà essenzialmente sulle regioni centro-meridionali, con quota neve via via in discesa: nella giornata di sabato 26 febbraio infatti si attesterà intorno ai 200/400 metri su medio Adriatico, dove si concentreranno la maggior parte delle precipitazioni. In serata, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, precipitazioni raggiungeranno il settore tirrenico meridionale, con nevicate intorno ai 600/700 metri in Campania e sui 1.100/1.200 metri in Calabria. Sui Nebrodi neve fin sugli 800/900 metri. Non esclusi localmente dei temporali. E per domenica?

