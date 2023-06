Meteo – Maltempo in azione con altri rovesci o temporali in arrivo nelle prossime ore in Italia: ecco dove

Corridoio umido in risalita

A differenza di quanto abbiamo osservato anche più volte negli scorsi giorni, le condizioni meteo nella giornata odierna sono risultate mediamente instabili su alcuni settori del Paese fin dalle prime ore della notte di oggi, con rovesci che insistevano inizialmente sulle aree più settentrionali dello stivale. Questo a causa della risalita di un corridoio di correnti umide proveniente da sud, nonché da una depressione africana.

Maltempo in estensione sull’Italia

A partire dalla mattinata inoltre il maltempo è andato incontro ad una graduale espansione con piogge e occasionali temporali che si formano e sviluppano soprattutto nel corso di questo pomeriggio principalmente sulle regioni centro-settentrionali. L’instabilità solo parzialmente in effetti coinvolge il meridione, con temperature che in questo contesto rimangono pressappoco ancorate ai valori degli ultimi giorni.

Prossime ore ancora maltempo

E, ancora una volta a differenza di quanto spesso osservato ultimamente, le condizioni meteo sono destinate a mantenersi relativamente perturbate anche nelle prossime ore e di conseguenza nella serata odierna. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, rovesci o temporali potranno insistere nelle prossime ore a causa della persistente risalita di correnti umide in arrivo da una depressione africana, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Piogge e temporali in arrivo anche in serata

Non accennerà a migliorare la situazione meteorologica sulla nostra Penisola, con rovesci o temporali che continueranno a colpire pertanto in maniera sparsa principalmente le regioni centro-settentrionali, con fenomeni solo localmente possibilmente intensi. Si manterrà relativamente più stabile e asciutto al meridione, con possibilità di qualche isolato rovescio solo in Sicilia. Le temperature, in questo contesto, risulteranno stazionarie rispetto alle precedenti 24 ore.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.