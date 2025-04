Meteo – Maltempo in azione in Italia, con piogge e possibili temporali anche nelle prossime ore: i dettagli

Piogge e temporali in azione sul nostro Paese

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risentono del passaggio di una nuova saccatura depressionaria di origine atlantica, con piogge e occasionali temporali localmente anche intensi che sono tornati a coinvolgere in particolare il settentrione, ma anche una parte del centro. Le temperature, in questo contesto, non subiscono mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento.

Finestra di maltempo inarrestabile

Sono ormai diversi giorni che la nostra Penisola è bersagliata dal flusso perturbato di natura atlantica che si sbilancia spesso verso il Mediterraneo centrale innescando piogge e occasionali temporali. Lo ha fatto spesso nel corso di questa settimana provocando talvolta anche disagi notevoli, lo fa anche oggi con fenomeni mediamente più blandi, ma pur sempre con qualche temporale. Il clima appare più autunnale che meramente primaverile.

Pasqua prosegue con il maltempo

La giornata odierna, nonché festività di Pasqua, trascorrerà all’insegna del maltempo, con piogge e possibili temporali in ingresso anche nelle prossime ore, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Questo a causa di un flusso perturbato di natura atlantica in scorrimento nel Mediterraneo che va ad alimentare questi fenomeni, che comunque si concentreranno perlopiù al nord e su parte del centro, come Sardegna e Toscana.

Tempo migliore altrove

Le condizioni meteo appariranno decisamente migliori sulle rimanenti aree del Paese, dove tuttavia i cieli non appaiono spesso così limpidi. Il transito di nuvolosità comunque disturberà quantomeno i settori più occidentali dello stivale e quelli più esposti alle correnti atlantiche, con assenza di fenomeni rilevanti. Le temperature, in questo contesto, confermeranno una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

