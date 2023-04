Meteo – Maltempo in esaurimento in Italia, nelle prossime ore arriva un miglioramento: i dettagli

Maltempo residuale in atto in Italia

A seguito di una sequela di giornate caratterizzate dal maltempo, con piogge e temporali che dapprima hanno interessato soprattutto il centro-sud e successivamente principalmente il centro-nord, con principale coinvolgimento dei settori interni, le condizioni meteo stanno progredendo in queste ore verso un graduale miglioramento, dovuto all’allontanamento delle correnti perturbate ad opera di una nuova spinta dell’Anticiclone azzorriano.

Piogge e temporali al nord e Appennino centro-settentrionale

Prima che un miglioramento riguardi tuttavia la nostra Penisola, come vedremo nel presente editoriale, va detto che la prima parte della giornata odierna è risultata particolarmente instabile, con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, specie nelle aree interposte tra alto Piemonte e alta Lombardia, dove la Protezione Civile aveva in effetti diramato un’allerta meteo arancione valida, per l’appunto, per oggi. Temporali isolati o sparsi prettamente pomeridiani hanno inoltre coinvolto l’Appennino centro-settentrionale.

Nuova spinta dell’Anticiclone, prossime ore verso un miglioramento

Una nuova spinta dell’Anticiclone azzorriano in queste ore sta allontanando le correnti di maltempo dal nostro Paese e, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, quest’evoluzione assicurerà un miglioramento delle condizioni meteo in tutta Italia nelle prossime ore e pertanto nella serata odierna, come vedremo nel prossimo paragrafo. Ciò si inserisce in un contesto termico che non subisce grossi scossoni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Tempo generalmente stabile e asciutto prossime ore

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola torneranno pertanto generalmente stabili e asciutte, grazie agli effetti del suddetto campo di Alta pressione di matrice azzorriana, che comunque non stazionerà più di una manciata di ore sul Mediterraneo centrale. Tale miglioramento, per quanto temporaneo, sarà comunque accompagnato da schiarite quantomeno parziali, anche nelle aree coinvolte dall’instabilità nella prima parte della giornata odierna e fino a questo pomeriggio.

