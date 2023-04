Meteo – Piogge e temporali insistono in Italia, la Protezione Civile diffonde l’allerta: ecco dove

Piogge e temporali in azione in serata

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono mediamente instabili anche nella serata corrente e malgrado un miglioramento che invece ha interessato i settori centrali, dove la fenomenologia è pressoché cessata. Piogge e temporali insistono infatti sulle aree più settentrionali e appaiono peraltro in intensificazione, con locali nubifragi e bufere di neve (scopri dove) in un contesto termico che non subisce variazioni particolari eccetto una diminuzione proprio al settentrione.

Maltempo in arrivo anche per domani

Nella giornata di domani venerdì 21 aprile le condizioni meteo continueranno ad apparire mediamente instabili, soprattutto al nord, ma con interessamento anche della dorsale appenninica nel pomeriggio, con piogge e temporali in ulteriore arrivo. Quest’ultimi coinvolgeranno in maniera localmente anche intensa il settentrione nella notte e in particolare nelle aree di confine tra alto Piemonte e alta Lombardia. Il tempo tenderà nuovamente a migliorare in serata, con il ritorno della generale stabilità. Le temperature, in questo contesto, non subiranno ancora una volta variazioni significative rispetto alla giornata odierna.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte centro-settentrionale, Lombardia, Trentino Alto Adige, settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati, puntualmente elevati su Piemonte settentrionale e Lombardia occidentale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Friuli Venezia Giulia e Piemonte, su entroterra ligure, Emilia-Romagna occidentale ed appennino romagnolo, Marche, Umbria orientale, Lazio orientale, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati. Nevicate: al di sopra dei 1300-1500 m su tutti i settori alpini, con apporti al suolo moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni significative. Venti: localmente forti nord-orientali sulla Sicilia meridionale. Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 21 aprile 2023:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po

Marche: Marc-1, Marc-5, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Pianura settentrionale, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Lombardia: Valchiavenna, Nodo Idraulico di Milano, Orobie bergamasche

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro.

