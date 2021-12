METEO – MALTEMPO in espansione nel WEEKEND di NATALE: arrivano PIOGGE e NEVE a QUOTE STELLARI

Nella giornata di domani venerdì 24 dicembre non sussisteranno grosse variazioni sul piano sinottico e dunque si presenterà più o meno lo stesso quadro meteorologico avuto quest’oggi. I disturbi di maltempo saranno infatti ancora presenti e riguarderanno di nuovo principalmente il versante tirrenico con rovesci mediamente deboli o moderati, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo . Tuttavia l’instabilità sembra potersi espandere nel corso del weekend di Natale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Anche nella giornata odierna così come negli ultimi giorni in Italia si è assistito a condizioni meteo di prevalente stabilità garantite dalla presenza di un Anticiclone azzorriano che tuttavia non riesce ad impedire l’intrusione di correnti atlantiche nel Mediterraneo centrale. Ciò scaturisce dei disturbi di maltempo che hanno interessato solamente aree specifiche della nostra Penisola e in particolare quelle tirreniche , nonostante l’aumento della copertura nuvolosa sia riscontrabile più o meno ovunque e soprattutto al centro-sud.

Maltempo nel weekend natalizio su regioni centrali tirreniche, Campania ed Emilia-Romagna. Possibili sconfinamenti sul versante adriatico

Il maltempo come scritto precedentemente andrà estendendosi nel corso del weekend di Natale, con piogge e rovesci solo occasionalmente intensi e accompagnati da attività elettrica sulle regioni centrali tirreniche, Campania ed Emilia Romagna. Qualche blando fenomeno potrebbe raggiungere anche il nordest, dove la quota neve si attesterà intorno ai 1.300/1.500 metri o anche al di sotto in Trentino Alto Adige. Più alta invece la quota sui settori centrali dove si aggirerà intorno ai 2.000 metri o poco al di sotto. Non è escluso lo sconfinamento delle piogge sul versante adriatico, in particolare nelle Marche, in particolare nella giornata di domenica 26 dicembre.