METEO – MALTEMPO in ITALIA dalle prossime ore con piogge o nubifragi, le previsioni

Meteo Italia, piogge e nubifragi in arrivo

Forte peggioramento meteo confermato per l’Italia con piogge o nubifragi. Tra la giornata di oggi e quella di Mercoledì 14 Aprile saranno diffuse ed intense le precipitazioni in Italia, specialmente sulle regioni centro-settentrionali alle prese con una fase siccitosa già preoccupante in vista dell’Estate 2021. Diversi impulsi di maltempo giungeranno in Italia, il primo in queste ore e saranno in grado di portare forti precipitazioni. Il tutto tuttavia con le temperature pressoché in linea con la media del periodo e senza particolari scossoni come nel corso di giorni scorsi.

Maltempo al centro e al nord Italia

Tutte le regioni centro-settentrionali d’Italia usciranno dalla lunga fase siccitosa divenuta già preoccupante in vista dell’arrivo dell’estate. Previste forti piogge dalle prossime ore di oggi e poi nella giornata di domani e a seguire con una serie di impulsi perturbati tutti di matrice atlantica, associate correnti particolarmente umide ed instabili in fase di intensificazione una volta entrate a contatto con le masse di aria calde tipiche del Mediterraneo. Solo sulle regioni più meridionali del Paese le piogge potranno essere scarse o del tutto assenti.

Maltempo anche per la prossima settimana

I principali modelli meteo infatti confermano a pieno l’ondata di maltempo in arrivo dalle prossime ore ad iniziare dalle regioni centro-settentrionali del nostro Paese. Maltempo tipicamente primaverile ad iniziare dal weekend per poi procedere su tutta l’Italia nel corso della prossima settimana. Saranno soprattutto la Liguria e la Toscana a fare i conti con il maltempo con le precipitazioni più intense, clima tipicamente primaverile con le temperature che non si scosteranno più di tanto dalla media.