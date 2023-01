Meteo – Maltempo inarrestabile con neve anche a quote basse: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Serata di maltempo con neve a bassa quota

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico continuano a mostrare un quadro piuttosto perturbato sulla nostra Penisola, con piogge e nevicate a quote sempre più basse (scopri dove) a causa di un vortice depressionario posizionato sul basso Tirreno e che viene alimentato da correnti via via più fredde di natura artica. Si è aperta una fase decisamente invernale sull’Italia, dopo che l’inizio di stagione è stato marcatamente contrassegnato dalla prevalenza dell’Anticiclone su tutto il Mediterraneo centro-occidentale.

Domani altro maltempo invernale

Continueranno a fluire nella giornata di domani sabato 21 gennaio correnti artiche nel bacino del Mediterraneo centrale e ciò implicherà la persistenza del maltempo di puro stampo invernale sull’Italia, con piogge e possibili temporali che si concentreranno principalmente sul medio versante adriatico e sul basso versante tirrenico, localmente anche intensi. La neve scenderà fin sui 200/300 metri in Abruzzo entro il primo mattino, con precipitazioni che si sposteranno verso le Marche, dove la quota neve sarà pressappoco simile. Neve fin sui 500/900 metri sull’Appennino meridionale e zone interne della Sicilia, con qualche fiocco coreografico che potrebbe interessare in serata anche l’Umbria fino in pianura e il frusinate fin sui 400/600 metri.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise e Calabria tirrenica centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Puglia settentrionale, Campania meridionale, Basilicata tirrenica, resto della Calabria e sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, sul resto del Sud, su Lazio meridionale ed orientale, Umbria orientale, Romagna e sulla Sardegna, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: in calo fino a quote di bassa collina/pianura su Romagna e Marche, al di sopra dei 400-600 m su Umbria e Lazio, con apporti al suolo da deboli a moderati, in calo fino a 200-400 m, su Abruzzo e Molise con apporti al suolo da moderati ad abbondanti; al di sopra dei 600-800 m sulle regioni meridionali, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al Nord-Est; massime in locale sensibile diminuzione sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Venti: forti dai quadranti settentrionali su Sardegna, sule regioni centrali e al Nord-Est, con raffiche di burrasca sulle aree adriatiche e localmente su Liguria, Toscana e alto Lazio; da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Sicilia, Calabria, Puglia e localmente sulla Basilicata; tutti in graduale attenuazione pomeridiana, ad eccezione delle zone dell’Alto Adriatico. Mari: da agitati a molto agitati il Mare ed il Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia, con residue mareggiate e moto ondoso in graduale attenuazione; localmente agitati i restanti bacini centro-meridionali, molto mossi quelli settentrionali, tendente ad agitato l’alto Adriatico.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 21 gennaio 2023:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Tanagro, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno, Salento

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

