Meteo – Maltempo inarrestabile con nubifragi insistenti, ancora allerta rossa della Protezione Civile: ecco dove

La giornata odierna è stata caratterizzata già da forte maltempo sulle regioni meridionali del Paese e in parte anche in Abruzzo a causa di un vortice depressionario posizionato poco a nord delle coste nordafricane e alimentato da correnti più fredde di natura artica che portano un clima invernale pressoché ovunque in Italia. Nelle prossime ore un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo si profilerà sullo stivale a causa dell’avvicinamento della predetta perturbazione verso le aree più meridionali della nostra Penisola (scopri dove precisamente), con fenomeni anche insistenti e a carattere di nubifragio, con nevicate a bassa quota.

Maltempo residuale (ma intenso) anche per domani

Prima che il vortice depressionario si allontani e porti un generale miglioramento delle condizioni meteo nella seconda parte di domani venerdì 10 febbraio, la prima parte sarà ancora condizionata dai suoi effetti, con piogge insistenti soprattutto sulle aree meridionali della Sicilia, dove non sono esclusi ancora nubifragi nella notte. La neve cadrà, anche abbondante, fin sui 500/800 metri in regione e localmente, a tratti, anche più in basso. Rovesci attesi anche in Calabria nella notte, nevosi fin sui 300/500 metri e localmente anche più in basso, specie nel cosentino. Altrove condizioni meteo più stabili e con un iniziale aumento delle temperature dovuto alla nuova espansione dell’Anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati sui settori più meridionali; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna orientale, Calabria e resto Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Nevicate: al di sopra dei 700-900 m, su Sicilia e Calabria con apporti al suolo da moderati ad abbondanti e quota neve in graduale rialzo nel corso della giornata. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile aumento sulle regioni settentrionali; valori minimi bassi o molto bassi al Nord e sulle zone interne del Centro-Sud peninsulare. Venti: di burrasca o burrasca forte da Est-Nord-Est su Sicilia e Calabria centro-meridionale, con possibilità di locali rinforzi fino a tempesta sulla Sicilia sud-orientale; localmente forti nord-orientali su Campania, resto Calabria, Basilicata tirrenica e Sardegna orientale; tutti in graduale attenuazione nel corso delle ore serali e notturne. Mari: agitati o molto agitati lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia; da molto mossi ad agitati il Tirreno meridionale ed il Canale di Sardegna; localmente molto mossi i restanti bacini centro-meridionali.

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 10 febbraio 2023:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

