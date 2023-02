Meteo – Forte maltempo in arrivo nelle prossime ore in Italia con nubifragi e neve a bassa quota: i dettagli

Piogge e nevicate a bassa quota al sud e Abruzzo

Va sostanzialmente ripetendosi il quadro meteorologico già osservato nel corso dei passati giorni sulla nostra Penisola, con piogge e nevicate a bassa quota soprattutto al meridione e Abruzzo a causa dell’innesco di un vortice depressionario posizionato poco a nord delle coste nordafricane e alimentato da correnti più fredde di natura artica. Il clima, in effetti, appare comunque pienamente invernale anche laddove il maltempo non fa la sua comparsa.

Più stabile al nord e parte del centro

A causa della posizione geografica del minimo depressionario le condizioni meteo appaiono relativamente più stabili e asciutte sulle regioni settentrionali e in parte di quelle centrali, soprattutto di sponda tirrenica, con ampi sprazzi di cielo sereno, fatto salvo il passaggio di qualche velatura in sconfinamento del settore adriatico, ma comunque improduttiva specie sul Lazio. Le temperature, come già preannunciato, risultano spesso anche inferiori alla media del periodo e quindi tipicamente invernali.

Prossime ore spiccato maltempo in arrivo in Italia

L’ulteriore avvicinamento verso i settori più meridionali della nostra Penisola del suddetto minimo depressionario porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo proprio sull’Italia: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, si attendono rovesci, anche nevosi a bassa quota, soprattutto su Sicilia e Calabria jonica, anche intensi e a carattere di nubifragi ed insistenti soprattutto sulle aree più meridionali della prima. Non è escluso che il maltempo colpisca anche altrove, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche fiocco anche in Abruzzo a quote prossime alla pianura, rovesci in arrivo sulla Campania meridionale

Se il clou del maltempo si concentrerà principalmente nelle aree sopramenzionate, va specificato che le condizioni meteo potranno risultare tendenzialmente instabili anche sulla Campania meridionale e in Abruzzo, con rovesci mediamente deboli o al più moderati, nevosi fino a quote prossime a quelle di pianura sulla seconda regione, mentre sulla prima fiocchi potranno scendere fin sui 200/400 metri. Altrove le condizioni meteo risulteranno relativamente più stabili e asciutte e accompagnate da un clima tipicamente invernale.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube