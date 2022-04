METEO – MALTEMPO insiste sull’ITALIA con clima INVERNALE e NEVE a quote MEDIE: i dettagli

Maltempo no stop sull’Italia

Le condizioni meteo appaiono perturbate anche nella giornata odierna sulla nostra Penisola, così come nelle ultime, a causa di una perturbazione che se inizialmente presentava una natura nordatlantica, nelle ultime ore sta venendo alimentata via via da correnti più fredde di matrice artico marittima. Ciò ha causato di conseguenze un abbassamento delle temperature e quindi della quota neve che si attesta a quote collinari in molte zone della Penisola, Sardegna inclusa.

Freddo atipico, prossime ore ancora maltempo

Una configurazione piuttosto atipica per il periodo che stiamo vivendo con le correnti artiche in ingresso dalla Porta del Rodano, hanno causato condizioni di maltempo che presenta connotati tipicamente invernali sulla nostra Penisola. Nelle prossime ore e dunque nella serata odierna tale situazione meteorologica incline al maltempo sarà sostanzialmente confermata, anche se con qualche variazione, ma con clima che risulterà invernale pressoché ovunque (scopri di più).

Maltempo interesserà l’Italia ancora per qualche giorno

Il fronte di maltempo vero e proprio sta attraversando la nostra Penisola nella giornata odierna grazie alle correnti artiche in ingresso nel cuore del Mediterraneo che oltre ad essere responsabili di un generale e sensibile abbassamento delle temperature hanno rinvigorito le piogge e i temporali sullo stivale, con la neve a quote relativamente basse per il periodo. Tale situazione continuerà ad interessare in maniera sempre meno diffusa l’Italia nella giornata di domani domenica 3 aprile, ma anche in quella di lunedì, in maniera decisamente più residuale stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

