METEO – MALTEMPO insiste sull’ITALIA con PIOGGE residue: la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

Serata di maltempo soprattutto sui settori tirrenici meridionali

Fin dalle prime ore della nottata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate perturbate, dapprima al nord dove tra l’altro qualche fiocco è caduto fino in pianura prima di trasformarsi nuovamente in acqua, e in successiva estensione sui settori centrali tra mattino e pomeriggio (con fenomeni localizzati o sparsi). In serata il fronte instabile si sta spostando verso le aree tirreniche meridionali dove si concentrerà il nucleo centrale di maltempo. Tuttavia qualche pioggia residua in Italia sarà possibile (scopri dove).

Domani maltempo residuo al meridione

Assistiamo nella giornata di domani mercoledì 16 febbraio ancora a condizioni di maltempo residuale sulle regioni meridionali e in particolare, nel corso del pomeriggio, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica. In tutte queste aree del Paese peraltro l'ingresso di correnti più fredde assicureranno un abbassamento della quota neve fin sui 1.100/1.200 metri. Il tempo risulterà migliore altrove con accenno anche a qualche schiarita.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sardegna occidentale, settori meridionali di Campania e Puglia, Basilicata occidentale, Calabria e Sicilia, su queste ultime due regioni potranno essere nevose sopra i 1200 m, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia meridionale, Calabria meridionale tirrenica e Sicilia settentrionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile calo sulle regioni centrali e nord-orientali della penisola; massime in calo localmente sensibile su Calabria e Sicilia e in sensibile aumento su Emilia-Romagna e Toscana settentrionale. Venti: forti nord-occidentali sulle due Isole maggiori, con rinforzi di burrasca specie sulla Sardegna. Mari: da molto mossi ad agitati Mare e Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia; molto mossi il Mar Ligure al largo, il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio al largo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

