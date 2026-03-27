Meteo – Maltempo insistente nelle prossime ore in Italia, con pioggia e neve a quote relativamente basse: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

L’afflusso di correnti più fredde e instabili di origine polare marittima assicura ancora condizioni di maltempo nella giornata odierna sulla nostra Penisola, con piogge e rovesci che riguardano in particolare il medio versante adriatico e parte del basso Tirreno, con neve a quote relativamente basse, specie se relazionate al periodo. Le temperature, in questo contesto, subiscono un’ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale era stato già correttamente interpretato nella giornata di ieri non solo in questa sede, ma anche dal Dipartimento della Protezione Civile che aveva infatti diffuso un’allerta valida per alcune aree del Paese. Sebbene il maltempo non si sia fatto attendere nelle zone sopracitate, va detto che un miglioramento è invece avanzato soprattutto sulle regioni centrali tirreniche, dove si riscontrano schiarite anche ampie, con cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi anche al nord.

Prossime ore con maltempo insistente

La saccatura polare affondata ieri sulla nostra Penisola si è rapidamente isolata a goccia fredda sul Mediterraneo centrale, alimentando piogge e rovesci nella giornata odierna e continuando a farlo anche nelle prossime ore, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Il maltempo, ancora una volta, si concentrerà principalmente sul medio versante adriatico e su parte del basso Tirreno (ad eccezione della Campania).

Neve a quote relativamente basse sul medio versante adriatico

Le temperature, in questo contesto, si manterranno su valori generalmente inferiori alla media di riferimento, con clima più tipicamente invernale che primaverile sullo stivale. Queste permetteranno peraltro la discesa della neve a quote relativamente basse in particolare sul medio versante adriatico, dove scenderà fin sui 600/800 metri e solo leggermente più in alto sui Nebrodi e sui rilievi calabresi. Sul resto della nostra Penisola si assisterà a maggiore stabilità e relativo bel tempo.

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