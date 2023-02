Meteo – Maltempo invernale in arrivo in Italia con neve prossima alla pianura: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Serata tutto sommato stabile, salvo qualche eccezione

A seguito di una prima metà di giornata in cui l’instabilità l’ha fatta da padrona in alcuni settori della nostra Penisola, con fiocchi finanche in pianura, le condizioni meteo sono andate migliorando nel corso di questo pomeriggio con un progressivo esaurimento della fenomenologia. Sulla falsa riga sarà caratterizzata la serata corrente, con isolati rovesci che riguarderanno solamente specifiche aree del Paese (scopri quali) con clima che rimane comunque pienamente invernale ovunque.

Maltempo invernale in arrivo per domani

Un vortice depressionario alimentato da correnti più fredde di natura siberiana andrà situandosi poco a nord delle coste nordafricane, provocando un nuovo peggioramento delle condizioni meteo su alcuni settori dello stivale. Nel mirino del maltempo soprattutto la Sicilia e la Calabria (specie jonica) con neve che scenderà fin sui 300/700 metri, dipendentemente dai settori e dalla regione di riferimento. Instabilità attesa anche in Abruzzo, Molise, alta Puglia e Marche (specie settore dei Monti Sibillini), dove nevicate scenderanno fin sui 100/300 metri. Altrove il tempo si manterrà relativamente più stabile e asciutto, seppur accompagnato da clima tipicamente invernale.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria centro-meridionale e ionica settentrionale, Sardegna nord-orientale, Marche meridionali ed Abruzzo centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna orientale, resto di Marche, Abruzzo e Calabria, su Molise, Sardegna sud-orientale, Puglia settentrionale e tarantino e su Basilicata occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: fino al livello del mare su Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 200-400 m su zone di Puglia e Basilicata interessate dalle precipitazioni e apporti al suolo generalmente deboli; al di sopra dei 300-500 m, sulla Sardegna orientale con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 500-700 m su Calabria e Sicilia con apporti al suolo deboli, moderati alle quote più alte. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza grandi variazioni ma con valori minimi molto bassi al Nord e sulle zone interne del Centro-Sud peninsulare e della Sicilia, basse sul resto del territorio nazionale. Venti: tendenti a forti orientali sulle regioni meridionali, su Sardegna su Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio, Emilia-Romagna, Liguria e zone costiere di Veneto e Friuli Venezia Giulia con rinforzi fino a burrasca su Sicilia, Calabria e Sardegna meridionale. Mari: molto mossi tutti i bacini, localmente agitati i bacini meridionali ed il Canale di Sardegna.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 8 febbraio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

