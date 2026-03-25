Meteo Roma – Tempo stabile e cieli soleggiati, domani atteso maltempo e calo termico con neve a relativamente basse

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Anticiclone delle Azzorre ancora invadente sul Mediterraneo, ma che entro domani lascerà spazio all’affondo di una saccatura artica. Condizioni meteo dunque stabili in Italia con cieli soleggiati, ma tra la serata e la notte tempo in peggioramento al Centro-Nord e domani anche al Centro-Sud con maltempo invernale, calo termico e neve a quote piuttosto basse. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi mercoledì 25 marzo

Giornata all’insegna del bel tempo sul Lazio, ma con primi guasti del tempo dalla sera. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti tempo stabile con cieli soleggiati su tutta la regione, salvo il transito di qualche velatura. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento con associate delle piogge da isolate a sparse e neve in Appennino a quote medie. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con poche variazioni su Roma e comprese tra i +6/+7°C della notte ed i +16/+17°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma giovedì 26 marzo

La giornata di domani vedrà tempo instabile sul Lazio a causa dell’affondo della saccatura artica sul Mediterraneo, ma con minimo al suolo in movimento sull’Adriatico. Sia al mattino che al pomeriggio che al pomeriggio attesa dunque molta nuvolosità in transito su tutta la regione a cui potranno essere associate piogge ed acquazzoni sparsi, localmente a carattere temporalesco. Calo termico che porterà anche un abbassamento della quota neve, oltre gli 800-1000 metri al mattino e che nel pomeriggio potrà spingersi anche fin verso i 600-700 metri, specie nell’area appenninica. Tempo in miglioramento dalla serata con esaurimento dei fenomeni ma ancora disturbi nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in graduale calo e comprese su Roma tra i +9/+10°C del primo mattino ed i +12/+13°C del primo pomeriggio ma in calo con valori fino ai +6/+7°C entro la mezzanotte ed in ulteriore calo durante la notte.

Graduale miglioramento da venerdì

La circolazione fredda colpevole del maltempo di domani, a partire da venerdì inizierà a muoversi verso la Grecia, lasciando spazio ad un graduale miglioramento. Mentre il residuo maltempo interesserà ancora il Sud ed il medio versante adriatico tra venerdì e sabato, sul Lazio avremo giornate più stabili con anche delle schiarite in arrivo, con bel tempo che proseguire anche nel weekend ed almeno fino ad inizio settimana. Il clima si manterrà comunque fresco anche se con le temperature in graduale ripresa nel weekend, con le massime che su Roma torneranno quasi primaverili.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile fino a metà settimana con anche una lieve ripresa delle temperature. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!